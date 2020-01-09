2020-01-09T16:25:13+03:00
Происшествия

В Кировске спустили лавину на объездную дорогу

В администрации города уверяют, что так происходит всегда
Елена МОЛОДЦОВА
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Автомоили попали в снег, который спустили в горы Айкуайвенчорр. Фото: Мурманск ДТП ЧПАвтомоили попали в снег, который спустили в горы Айкуайвенчорр. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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- Засыпало лавиной объездную дорогу в Кировске, - такое сообщение днем 9 января появилось в группе «Мурманск ДТП ЧП» и заставило ахнуть пользователей сетей.

Перед глазами предстала сразу картина уже сошедших лавин. Напомним: год назад снежная масса накрыла трех туристов из Санкт-Петербурга – одна девушка погибла. И так происходит каждый год. Правда, почти всегда экстремалы сами провоцируют сход снежной массы. Однако в 2016 году лавину подорвали принудительно, и она сошла на микрорайон Кукисвумчорр, погубив двух человек.

На этот раз спуск снега с северного склона горы Айкуайвенчорр тоже был запланированный.

- Поскольку объездная дорога подходит практически впритык к горе, то каждый раз лавина сходит на проезжую часть. Именно поэтому движение на этом участке перекрывают. Сам спуск занимает всего 5-7 минут, а затем на дорогу выходит снегоуборочная техника, которая очищает трассу от сошедшей на нее массы. Сегодня все прошло также в штатном режиме, - не видит повода для паники начальник Управления ГО и ЧС администрации Кировска Александр Иовов.

Что до угодивших в сугробы машин, то, вероятнее всего, автолюбители проигнорировали ограничение движения и решили проскочить, но не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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