В Кировске спустили лавину на объездную дорогу
- Засыпало лавиной объездную дорогу в Кировске, - такое сообщение днем 9 января появилось в группе «Мурманск ДТП ЧП» и заставило ахнуть пользователей сетей.
Перед глазами предстала сразу картина уже сошедших лавин. Напомним: год назад снежная масса накрыла трех туристов из Санкт-Петербурга – одна девушка погибла. И так происходит каждый год. Правда, почти всегда экстремалы сами провоцируют сход снежной массы. Однако в 2016 году лавину подорвали принудительно, и она сошла на микрорайон Кукисвумчорр, погубив двух человек.
На этот раз спуск снега с северного склона горы Айкуайвенчорр тоже был запланированный.
- Поскольку объездная дорога подходит практически впритык к горе, то каждый раз лавина сходит на проезжую часть. Именно поэтому движение на этом участке перекрывают. Сам спуск занимает всего 5-7 минут, а затем на дорогу выходит снегоуборочная техника, которая очищает трассу от сошедшей на нее массы. Сегодня все прошло также в штатном режиме, - не видит повода для паники начальник Управления ГО и ЧС администрации Кировска Александр Иовов.
Что до угодивших в сугробы машин, то, вероятнее всего, автолюбители проигнорировали ограничение движения и решили проскочить, но не получилось.
ИСТОЧНИК KP.RU