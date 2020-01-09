Мурманск занял 43 место в рейтинге вузов России

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:24:13+03:00

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Новости о вузах Мурманска иногда вызывают нелестные отклики среди общественности. Возможное объединение МАГУ и МГТУ люди окрестили «смесью ужа с ежом». Без споров не прошли и проблемы с аккредитацией в техническом университете, когда из-за сокращения учебных программ студенты оставались у разбитого корыта. Даже банальное переименование гуманитарного университета в арктический и придание ему статуса опорного большая часть северян не оценила.

Жителей Мурманской области, безусловно, волнует ситуация с высшими учебными заведениями в Мурманске. А что о наших вузах думают на федеральном уровне? Портал «Вузотека.ру» опубликовал рейтинг вузов по городам России. За основу взяли количество мест, где можно получить диплом о высшем образовании. Первое и второе место, конечно, у Москвы и Санкт-Петербурга. В златоглавой столице 266 вузов, в северной – 88. Третью строку занял Екатеринбург, в котором 41 «вышка». Столица Кольского Заполярья заняла 43 место, обогнав Ульяновск. Невероятно, но факт: в Мурманске - 20 вузов, в Ульяновске – всего 10.

Замечен в рейтинге и другой город региона: Апатиты – на 564 строке.

В канун Нового года «Комсомолка» сообщала о том, что «ужа с ежом» все-таки не скрестят. 29 декабря Андрей Чибис сообщил, что МАГУ и МГТУ не объединят. У правительства региона есть большие планы на модернизацию технического университета.

ИСТОЧНИК KP.RU