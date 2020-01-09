Житель Кандалакши убил свою мать, упрекнувшую его в безделье
Как бы сильно мать не любила своих детей, стараясь им во всем помогать и поддерживать, в какой-то момент даже она может устать от того, что взрослый ребенок сидит у нее на шее. Так, 63-летняя жительница Кандалакши поругалась со своим 35-летним сыном из-за того, что тот давно не может найти работу. К несчастью, этот спор стоил ей жизни.
- Второго января северянин вместе со своей матерью выпивал в квартире одного из домов на улице Восточной. Через некоторое время они начали ссориться, так как мать припомнила мужчине, что он безработный. Тот разозлился и начал бить женщину руками и ногами, в том числе по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
Осознав, что натворил, сын сам вызвал бригаду скорой помощи, а прибывшие медработники сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Злоумышленник признал вину и пояснил полицейским, что часто конфликтовал с матерью из-за отсутствия постоянного заработка.
В отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, а пока он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU