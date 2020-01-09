Житель Кандалакши убил свою мать, упрекнувшую его в безделье

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:01:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Как бы сильно мать не любила своих детей, стараясь им во всем помогать и поддерживать, в какой-то момент даже она может устать от того, что взрослый ребенок сидит у нее на шее. Так, 63-летняя жительница Кандалакши поругалась со своим 35-летним сыном из-за того, что тот давно не может найти работу. К несчастью, этот спор стоил ей жизни.

- Второго января северянин вместе со своей матерью выпивал в квартире одного из домов на улице Восточной. Через некоторое время они начали ссориться, так как мать припомнила мужчине, что он безработный. Тот разозлился и начал бить женщину руками и ногами, в том числе по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Осознав, что натворил, сын сам вызвал бригаду скорой помощи, а прибывшие медработники сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Злоумышленник признал вину и пояснил полицейским, что часто конфликтовал с матерью из-за отсутствия постоянного заработка.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, а пока он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU