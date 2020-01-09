Жители Африканды и Мурманска остались без света

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:06:42+03:00

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Сидеть в темноте, особенно, когда полярная ночь все еще царствует в Кольском крае, совсем не хочется. Тем не менее, жителям Африканды придется пожечь свечи или светить фонариком некоторое время, ведь электричество в поселке отключили.

- 9 января в 08.00 в Африканде отключили электроэнергию в некоторых жилых домах. Для устранения обрыва на линии электропередач, на место выехали специалисты «МОЭСК». Работы энергетиков продлятся ориентировочно до 16.00. Социальные учреждения работают в обычном режиме, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Полярных Зорь.

Помимо этого остались без света и несколько многоэтажных домов в Первомайском районе Мурманска, а также школа №31 на Героев Рыбачьего.

- Кто-нибудь знает, почему во всем доме №61 на Шабалина и в противоположной девятиэтажке вырубило электричество? – задается в соцсетях вопросом мурманчанин Александр Волошин.

Как рассказали «КП» в «МОЭСК», аварийная бригада уже восстановила электроэнергию в городе, так что северянам не пришлось долго находиться без благ цивилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU