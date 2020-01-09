2020-01-09T13:06:42+03:00
Общество

Жители Африканды и Мурманска остались без света

Аварийная служба уже устраняет неполадки на линии электропередач
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
С утра мурманчанам пришлось побыть без электричества. Фото: vk.com/murmansk_dtpС утра мурманчанам пришлось побыть без электричества. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Изменить размер текста:

Сидеть в темноте, особенно, когда полярная ночь все еще царствует в Кольском крае, совсем не хочется. Тем не менее, жителям Африканды придется пожечь свечи или светить фонариком некоторое время, ведь электричество в поселке отключили.

- 9 января в 08.00 в Африканде отключили электроэнергию в некоторых жилых домах. Для устранения обрыва на линии электропередач, на место выехали специалисты «МОЭСК». Работы энергетиков продлятся ориентировочно до 16.00. Социальные учреждения работают в обычном режиме, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Полярных Зорь.

Помимо этого остались без света и несколько многоэтажных домов в Первомайском районе Мурманска, а также школа №31 на Героев Рыбачьего.

- Кто-нибудь знает, почему во всем доме №61 на Шабалина и в противоположной девятиэтажке вырубило электричество? – задается в соцсетях вопросом мурманчанин Александр Волошин.

Как рассказали «КП» в «МОЭСК», аварийная бригада уже восстановила электроэнергию в городе, так что северянам не пришлось долго находиться без благ цивилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировске спустили лавину на объездную дорогу
Жителей Мурманска зовут на новогодний субботник
Житель Кандалакши убил свою мать, упрекнувшую его в безделье
Мурманск занял 43 место в рейтинге вузов России
Полиция Мурманска закончила проверку по массовой потасовке в новогоднюю ночь
Жители Африканды и Мурманска остались без света
Спустя 16 часов дорога на Териберку и Туманный снова открыта
Мурманск не вошел в пятерку самых популярных портовых городов России
В полиции Мурманска прокомментировали информацию о падении человека с восьмого этажа
Мурманская область попала в список регионов, где хуже всего на Новый год обращались с огнем
В Мурманске и области дует ветер в порывах до 18 метров в секунду
В администрации Мурманска объяснили, почему не везде в городе есть остановки общественного транспорта
В октябре в Мурманской области пройдет перепись населения 2020 года
Ветер и снег с дождем: Дорогу на Териберку перекрыли второй раз с начала 2020 года
В Мурманской области «Полицейский Дед Мороз» со Снегурочкой ходят к юным северянам и дарят подарки
В Кандалакше завершились поиски 15-летнего подростка, который исчез за 8 часов до Нового года
В Мурманске из-за аварии без воды остались три дома
В Умбе мужчина попросил знакомую приготовить ужин, а получил ножом в шею
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
И снова оттепель: В Мурманской области обещают мокрый снег и сильный гололед
В Оленегорске горела квартира, которую тушили десять пожарных