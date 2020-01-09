Спустя 16 часов дорога на Териберку и Туманный снова открыта

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:53:37+03:00

Непогода в Мурманской области улеглась, и туристы снова могут насладиться красотами побережья Баренцева моря

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Трассу Кола – Серебрянские ГЭС в наступившем 2020 году закрывали уже дважды. Если в первый раз Туманному и Териберке пришлось просидеть в изоляции больше 44 часа, то в этот раз почти в три раза меньше.

Напомним: дорогу на побережье Баренцева моря закрыли в 20.00 8 января из сильного ветра и мокрого снега с дождем. К тому моменту из снежного плена Серебрянки пришлось выбираться 60 машинам. К счастью, непогода утихла к середине 9 января.

- Автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезда к селу Териберка открыта для проезда с 12.00 9 января, - сообщает Мурманскавтодор.

Правда, это отнюдь не значит, что отправляться на побережье Баренцева моря можно не подготовленными – резина должна быть шипованной, в багажнике – лопата, трос и канистра с топливом.

ИСТОЧНИК KP.RU