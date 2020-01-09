2020-01-09T11:33:44+03:00
Туризм

Мурманск не вошел в пятерку самых популярных портовых городов России

Туристы скорее забронируют жилье в Севастополе и Туапсе, чем в заполярной столице
Наталья ЛОБАНОВА
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Летом путешественники в Мурманск ехать не хотят. Фото: Алексей МкртчянЛетом путешественники в Мурманск ехать не хотят. Фото: Алексей Мкртчян
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Мурманск – самый большой город-порт за полярным кругом, в котором есть много интересных мест и достопримечательностей, однако отдыхающие не спешат ехать в столицу Арктики летом. Об этом пишет сервис для бронирования жилья Tvil.ru, который составил рейтинг самых популярных портовых городов России среди туристов.

Согласно данным портала, в теплое время года путешественники предпочтут отправиться в другие города, нежели в Мурманск.

- По количеству забронированного жилья в портовых городах с 1 июня по 31 августа 2020 года лидирует Севастополь. На втором месте – Туапсе. «Бронзу» получил Санкт-Петербург. Замыкают пятерку Таганрог и Калининград, - сообщается в исследовании Tvil.ru.

Согласно данным сервиса, в этих городах туристы отдыхают в отелях, домах или квартирах от 7 до 13 дней, и в среднем тратят на проживание от 1,1 тысячи рублей до 2,9 тысяч в сутки.

Заполярная столица в этот список не вошла, что вполне логично, ведь в Мурманске летом довольно прохладно, и поплавать в теплое море точно не удастся. Для туристов областной центр привлекателен скорее зимой, когда можно полюбоваться на северное сияние и заснеженные природные красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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