Мурманск не вошел в пятерку самых популярных портовых городов России
Мурманск – самый большой город-порт за полярным кругом, в котором есть много интересных мест и достопримечательностей, однако отдыхающие не спешат ехать в столицу Арктики летом. Об этом пишет сервис для бронирования жилья Tvil.ru, который составил рейтинг самых популярных портовых городов России среди туристов.
Согласно данным портала, в теплое время года путешественники предпочтут отправиться в другие города, нежели в Мурманск.
- По количеству забронированного жилья в портовых городах с 1 июня по 31 августа 2020 года лидирует Севастополь. На втором месте – Туапсе. «Бронзу» получил Санкт-Петербург. Замыкают пятерку Таганрог и Калининград, - сообщается в исследовании Tvil.ru.
Согласно данным сервиса, в этих городах туристы отдыхают в отелях, домах или квартирах от 7 до 13 дней, и в среднем тратят на проживание от 1,1 тысячи рублей до 2,9 тысяч в сутки.
Заполярная столица в этот список не вошла, что вполне логично, ведь в Мурманске летом довольно прохладно, и поплавать в теплое море точно не удастся. Для туристов областной центр привлекателен скорее зимой, когда можно полюбоваться на северное сияние и заснеженные природные красоты.
ИСТОЧНИК KP.RU