В полиции Мурманска прокомментировали информацию о падении человека с восьмого этажа

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:56:03+03:00

К счастью, падения с восьмого этажа не было. Фото: Евгения ГУСЕВА

О ЧП в соцсетях сообщили горожане

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Первое рабочее утром в этом году в Мурманске могло бы начаться с плохих новостей.

- Скальная 18. Падение человека с 8 этажа. Выпал на козырек музыкальной школы. Информация от полиции. Актуально на 02:51, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Игорь Ершов.

В комментариях мурманчане стали сразу вспоминать, что такие случаи на этой улице уже происходили. В разные годы из домов №13а и №20 падали горожане.

К большому счастью, рассказанная история оказалась фейком.

- Данная информация не соответствует действительности. Падения человека не было, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: в декабре беда случилась на улице Воровского. Здесь с высоты девятого этажа упала четырехлетняя девочка. Жизнь ей спасли оставленные под окнами многоэтажного дома строительные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU