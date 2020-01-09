В Мурманске и области дует ветер в порывах до 18 метров в секунду

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:54:15+03:00

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Не идется и не едется, потому что гололедица. Но зато отлично падается! Почему никто не радуется? Этот детский стишок Валентина Берестова утром 9 января не вспомнил только тот, кто еще не выходил из дома. Из-за вчерашней оттепели и утреннего легкого морозца улицы превратились в каток.

Пешеходы вынуждены семенить по песочным дорожкам, которые для них заботливо подготовили дворники, а автомобилистам внимательно выбирать маршрут. Например, у домов 16 и 17 по улице Достоевского в Мурманске настолько скользко, что машины сносит на другие автомобили и сугробы и даже полный привод бессилен. Однако пока не стоит ждать милости от природы.

- 9 января температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса. По Мурманской области сохранится сильная гололедица и налипание мокрого снега. С 3.00-7.00 ожидается усиление юго-западного, западного ветра, который в порывах будет достигать 15-18 метров в секунду, - предупреждает Мурманский гидрометцентр.

Отступит непогода только ближе к вечеру – ориентировочно к 18.00. Напомним: из-за ветра и мокрого снега по-прежнему остается закрыто дорога Кола – Серебрянские ГЭС,

ИСТОЧНИК KP.RU