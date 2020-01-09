2020-01-09T09:14:02+03:00
Общество

В администрации Мурманска объяснили, почему не везде в городе есть остановки общественного транспорта

Комплексы часто не могут построить из-за нехватки места
Мария ПАШЕНКОВА
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Вы видите здесь остановку "Улица Баумана"? А она есть! Фото: Алексей БакуменкоВы видите здесь остановку "Улица Баумана"? А она есть! Фото: Алексей Бакуменко
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На конечной автобуса №18 "Улица Фадеев Ручей" можно наблюдать следующую картину: люди стоят прямо на проезжей части у гаражей и ждут, когда подойдет автобус №24. Дождь ли, снег - мурманчанам негде укрыться.

И такая проблема есть не только в Первомайском округе. Еще в прошлом году в городе стали активно менять остановки общественного транспорта, старые конструкции снесли, на их месте поставили антивандальные, да только не везде. Так, нет их на остановке "Улица Шестой Комсомольской батареи" в южном направлении и на "Улице Бочкова" в северном направлении. "Комсомолка" обратилась в администрацию Мурманска с вопросом, почему же северянам негде укрыться, пока ждут автобусы и троллейбусы.

Оказалось, что часто комплексы не строят потому, что для них просто нет места. Например, согласно нормативным требованиям, они должны стоять не меньше чем за три метра до кромки остановочной площади. На "Улице Шестой Комсомольской батареи" такого расстояния нет. Также в этом месте расположены подземные коммуникации, из-за которых нельзя построить остановку. Впрочем, сделать это все равно хотят.

- Мероприятия по приведению параметров остановочного пункта к нормативным требованиям носят капитальный характер и требуют разработки проектной документации. Капитальный ремонт остановочного пункта с установкой автопавильона будет выполнен после разработки проекта в соответствии с финансовыми возможностями городского бюджета, - пояснили в мэрии.

Что же касается конечной на улице Фадеев Ручей, то разворотную площадь на ней в 2020 году ждет капитальный ремонт. Тогда сделают и комплекс для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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