2020-01-09T08:27:39+03:00
Общество

В октябре в Мурманской области пройдет перепись населения 2020 года

Теперь можно самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг
Лидия АРСТОВА
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Перепись в России пройдет осенью.Перепись в России пройдет осенью.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. На этот раз - с применением цифровых технологий: любой россиянин может самостоятельно заполнить электронный лист на Едином портале государственных услуг. А по квартирам представители Росстата будут ходить с планшетами. Мурманская область не станет исключением.

Также переписаться можно будет на специальных участках, в том числе в МФЦ. В Мурманскую область поступят бумажные бланки тиражом примерно 50 тысяч экземпляров.

Хорошая новость для переживающих за экологию: новые технологии позволили Росстату в десятки раз сократить тираж бумажных переписных листов. Правда, есть категории населения, которые нельзя считать в электронном виде – военнослужащие и заключенные. Также сложности вызывают территории страны без связи и интернета.

- Тираж бумажных бланков переписных листов для Всероссийской переписи населения 2010 года составлял порядка 200 миллионов. Что касается грядущей переписи 2020 года, то основной план на данный момент – печать 10% бумажных бланков от необходимого объема. Это около 20 миллионов бланков, – отметил советник руководителя Росстата Павел Смелов.

Официальный слоган переписи в 2020 году: «Создаем будущее!». Подробности можно узнать на сайте www.strana2020.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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