В Мурманской области «Полицейский Дед Мороз» со Снегурочкой ходят к юным северянам и дарят подарки

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:55:21+03:00

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Ежегодно по всей России в конце декабря стартует акция «Полицейский Дед Мороз». Правоохранители в костюмах сказочных персонажей ходят по квартирам, детским домам, социальным учреждениям и поздравляют ребятишек с Новым годом. Заполярные полицейские тоже принимают в акции активное участие и заглядывают в гости к маленьким жителям Мурманска и области.

- Сотрудники полиции поздравляют детей с наступающими новогодними праздниками, дарят сладкие подарки и проводят профилактические беседы о безопасном поведении во время каникул, когда юные жители региона большую часть времени проводят на свежем воздухе, - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

В конце декабря на площади Пять углов сотрудники ГИБДД, переодевшиеся в Деда Мороза и Снегурочку, поздравили водителей и пассажиров с Новым годом. На проспекте Ленина волшебные герои из «органов» напомнили родителям юных пассажиров о необходимости перевозить детей в креслах, а водителям подарили памятки с полезной информацией и небольшие сувениры.

Правоохранители заглянули к детям-инвалидам в социально-благотворительный клуб «Надежда» и совместно исполнили творческий номер. А в Ковдорском и Полярнозоринском районах Дед Мороз со Снегурочкой посетили семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Дети радостно встретили гостей, рассказали им об успехах в школе и прочитали новогодние стихи.

Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла во всех городах Мурманской области, в том числе в Кандалакше, Полярных Зорях и Оленегорске.

ИСТОЧНИК KP.RU