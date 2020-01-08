В Кандалакше завершились поиски 15-летнего подростка, который исчез за 8 часов до Нового года

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:38:24+03:00

А в Апатитах закончили искать 31-летнюю женщину, которая пропала еще 25 декабря

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Сразу два рождественских чуда случились в Мурманской области в этом году – ведь в двух семьях домой живыми вернулись пропавшие еще в конце декабря люди.

Напомним: 25 декабря ушла из дома и пропала 31-летния Мария Белорукова. Как только в соцсетях появилось ориентировка на нее, сразу появилась информация, что женщина – в Апатитско-Кировской больнице. Судя по всему, вскоре информация подтвердилась.

А Мария Булорукова попала в больницу и не могла сообщить о случившемся родным. Фото: "МурманСпас"

- Найдена, жива, - сообщили хорошую новость в поисковом отряде «МурманСпас».

Такая же надпись появилась и на ориентировке на 15-летнего жителя Кандалакши Матвея Иванова. Подросток исчез за 8 часов до наступления Нового года и как в воду канул.

- Мальчик найден. Где он пропадал, мы сообщить не можем, поскольку он несовершеннолетний. Однако никаких преступлений в отношении него совершено не было, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Ребенок регулярно уходит из дома, где-то пропадает и через какое-то время возвращается.

ИСТОЧНИК KP.RU