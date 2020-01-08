В Мурманске из-за аварии без воды остались три дома

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:51:51+03:00

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Праздники остались позади, и надо признать, что прошли они вполне благополучно – без ЧП. Если не считать таковым 23 автомобиля, которые застряли по дороге в Териберку. Спасать из снежного плена отчаянных туристов пришлось спасателям. Однако под занавес зимних каникул в столице Заполярья все же случилась небольшая коммунальная авария.

- В колодце у дома №26 по улице Загородной был поврежден водопровод. В связи с этим с 10.10 8 января от холодного водоснабжения отключены три дома №26 и 19 по улице Загородной и 30а по улице Челюскинцев. Также пришлось отключить горячую воду, поскольку в домах установлены бойлеры, - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Мурманска.

Аварийная бригада Мурманскводоканала уже работает на месте – им предстоит залатать стальную трубу диаметром 80 миллиметров. Как только повреждение будет устранено, блага цивилизации вернутся в квартиры мурманчан.

ИСТОЧНИК KP.RU