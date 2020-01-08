2020-01-08T13:51:51+03:00
Происшествия

В Мурманске из-за аварии без воды остались три дома

Бригада уже устраняет повреждение на стальной 80-милиметровой трубе
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Как только аварию устранят, вода вернется в дома мурманчан.Как только аварию устранят, вода вернется в дома мурманчан.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Праздники остались позади, и надо признать, что прошли они вполне благополучно – без ЧП. Если не считать таковым 23 автомобиля, которые застряли по дороге в Териберку. Спасать из снежного плена отчаянных туристов пришлось спасателям. Однако под занавес зимних каникул в столице Заполярья все же случилась небольшая коммунальная авария.

- В колодце у дома №26 по улице Загородной был поврежден водопровод. В связи с этим с 10.10 8 января от холодного водоснабжения отключены три дома №26 и 19 по улице Загородной и 30а по улице Челюскинцев. Также пришлось отключить горячую воду, поскольку в домах установлены бойлеры, - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Мурманска.

Аварийная бригада Мурманскводоканала уже работает на месте – им предстоит залатать стальную трубу диаметром 80 миллиметров. Как только повреждение будет устранено, блага цивилизации вернутся в квартиры мурманчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области «Полицейский Дед Мороз» со Снегурочкой ходят к юным северянам и дарят подарки
В Кандалакше завершились поиски 15-летнего подростка, который исчез за 8 часов до Нового года
В Мурманске из-за аварии без воды остались три дома
В Умбе мужчина попросил знакомую приготовить ужин, а получил ножом в шею
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
И снова оттепель: В Мурманской области обещают мокрый снег и сильный гололед
В Оленегорске горела квартира, которую тушили десять пожарных
Мурманская область заняла второе место по России в рейтинге любителей шампанского
В Мурманске слепая бабушка-инвалид просит о помощи
Городам Мурманской области добавят ярких красок с помощью цветового дизайн-проекта
Житель Оленегорска угрожал жене ножом и бросал в нее деревянные доски
ЗА ШУБОЙ!
Все мечты жителей Мурманской области с #Елкижеланий исполнены
В Гаджиево на «зебре» 10-летняя девочка выбежала под колеса иномарки
Волонтеры вышли на след, пропавшей 12 дней назад в Апатитах 31-летней женщины
Дорога открыта: Териберка и Туманный пробыли в изоляции почти двое суток
В Мурманске появится православный мужской монастырь
В Кировске снова погас Вечный огонь из-за вандалов
В Мурманске на неправильно припаркованный автомобиль упала сосулька
Жители Мурмашей успели закрыть окна квартиры за несколько минут до залетания к ним фейерверка
В Мурманске снесут многострадальный дом № 40 на улице Павлова
Завершены поиски 31-летней жительницы Мурманска
В Мурманске детям бесплатно покажут советские новогодние мультики
За новогодние праздники в Мурманске задержали двух желающих бесплатно выпить
1 января в Мурманской области санавиация спасла малыша с диабетом
В Кандалакше за 8 часов до Нового года пропал 15-летний подросток
В Мурманской области из-за сильного ветра перекрыли дорогу Кола - Серебрянские ГЭС