В Умбе мужчина попросил знакомую приготовить ужин, а получил ножом в шею

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:21:15+03:00

Следователи женщина рассказала все, что произошло в тот роковой вечер. Фото: СКР по Мурманской области

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Алкоголь порой трансформирует обыденные фразы самым непостижимым образом . Вот и в Умбе, на первый взгляд, банальная просьба приготовить ужин обернулась убийством.

- Ссора между знакомыми произошла вечером 27 декабря. И 35-летняя женщина, и 32-летний мужчина были пьяны, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – По словам северянки, приятель крайне грубо попросил ее приготовить ему ужин. Она вспылила и ударила его ножом в шею.

Ошарашенный мужчина выбежал на улицу и умер от кровопотери. Его обнаружил случайный прохожий, который и вызвал полицию. А в это время вспыльчивая женщина поняла, что натворила и спрятала нож в печку. Правда, в разговоре со следователем она не стала себя выгораживать и честно призналась, что произошло и отдала оружие убийства.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По решению суда обвиняемая заключена под стражу. Ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, - отметили в СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU