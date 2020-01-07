2020-01-07T13:34:06+03:00
Происшествия

В Оленегорске горела квартира, которую тушили десять пожарных

Языки пламени сожгли вещи жильцов, закоптили стены и потолок
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Из-за чего произошел пожар - пока что не известно. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской областиИз-за чего произошел пожар - пока что не известно. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области
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Беда может прийти в любой момент, но, когда она случается на кануне праздника, это еще обиднее. Так, под Рождество у жильцов девятиэтажного дома №7 на улице Мурманская в Оленегорске загорелась квартира. Поэтому что думать о том, что подавать на праздничный стол, уже совсем не пришлось.

- 6 января в 11.29 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Оленегорск, ул. Мурманская, д. 7. Пожар в квартире удалось ликвидировать, все живы, однако сгорели вещи домашнего обихода северян, а стены и потолок по всей площади покрылись копотью. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение, включая 10 человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области.

Почему языки пламени объяли квартиру – пока что не известно, причины пожара устанавливаются.

Напомним: ночью 30 декабря в Мурманске полыхали автосклады, да так, что улицу совсем задымило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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