2020-01-07T13:03:43+03:00
Общество

Мурманская область заняла второе место по России в рейтинге любителей шампанского

В среднем каждый северянин выпивает в Новый год по 3,8 бокала шипучего напитка
Лидия АРСТОВА
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Обогнать заполярный регион в любви к шампанскому смог только Ненецкий автономный округ. Фото: pixabay.comОбогнать заполярный регион в любви к шампанскому смог только Ненецкий автономный округ. Фото: pixabay.com
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Какой Новый год без шампанского? Оказалось, что северяне не готовы отказаться от этого напитка в угоду ЗОЖ. По данным Росстата, Мурманская область находится на второй строке рейтинга потребления шампанского в Новый год. Да, да, после Ненецкого автономного округа, мы – главные любители игристой жидкости.

По статистике, в России за год в магазинах отпускают около 215 миллионов бутылок шампанского, это приблизительно по две на каждого взрослого. С каждым годом шампанское становится популярнее на 2-3%. По расчетам экспертов, в новогодние праздники потребляется почти четверть всего шампанского за год.

Объем выпитой «шипучки» в Росстате рассчитали, как разницу между продажей в двух новогодних месяцах и среднемесячной.

Так в каких же точках страны шампанское в Новый пьют больше среднероссийского уровня? В России за зимние праздники наливают примерно по два бокала шампанского. Лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала. Второе место заняла Мурманская область - по 3,8 бокала. Третья строка у Камчатского края (3,7 бокала).

Самыми непьющими шампанское оказались жители республик Северного Кавказа. Причем в Ингушетии и Чечне потребление практически на нуле. Продажа напитка в новогодние праздники там равна четверти чайной ложки на каждого взрослого. И, скорее всего, шампанское пьют все-таки не местные, а туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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