2020-01-07T12:40:23+03:00
Общество

В Мурманске слепая бабушка-инвалид просит о помощи

Пожилая женщина, которую бросили дети, с трудом ухаживает за собой и своим питомцем
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянка просит добродушных горожан помочь с мелким ремонтом и уборкой. Фото: pixabay.comСеверянка просит добродушных горожан помочь с мелким ремонтом и уборкой. Фото: pixabay.com
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Когда не кому подать стакан воды в старости, приходится как-то справляться самому. Но, к сожалению, не всегда это возможно. Так, жительница Мурманска Лана Осипова просит неравнодушных северян о помощи. Пожилой женщине приходится совсем непросто - ее бросили дети, она ослепла, еле ходит. К тому же, северянке нужно постоянно ездить процедуры в больницу. Мурманчанка с трудом ухаживает за собой и любимым котом.

- Дорогие волонтеры! Отзовитесь, пожалуйста. Я инвалид первой группы, мне нужна любая помощь с уборкой и мелким ремонтом. Дети меня бросили, а деньги все уходят на квитанции ЖКХ и лекарства. Если кто отзовется, куплю, что будет нужно. Я почти ослепла, меня возят три раза в неделю на диализ, почки отказали, - рассказывает на своей странице в соцсетях Лана Осипова.

Совершить доброе дело и помочь бабушке можно, написав ей в личные сообщения «Вконтакте». Она будет рада любой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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