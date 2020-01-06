Житель Оленегорска угрожал жене ножом и бросал в нее деревянные доски

6 Янв. 2020 2020-01-06T21:29:27+03:00

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Как доказать, кто в доме хозяин? Все просто. Не нужно даже бить кулаком по столу, достаточно всего лишь запугать жену ножом. Правда, это может закончиться обязательными трудовыми работами. Так, в сентябре ушедшего года в полицию Оленегорска позвонила 37-летняя северянка. Женщина сказала, что муж угрожает ей убийством в их квартире по улице Парковая. Когда правоохранители приехали, супруг северянки был пьян. Он пугал женщину ножом. Когда демонстрации стало мало, несколько раз ударил им об стену. После этого разбушевавшийся мужчина забросал запуганную жену деревянными досками.

- 47-летний житель Оленегорска уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где признался в содеянном, - прокомментировали случившееся в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. В ведомстве возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Статья предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. Оленегорский суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU