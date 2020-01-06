Все мечты жителей Мурманской области с #Елкижеланий исполнены

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:15:30+03:00

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Новогоднее чудо порой может вполне рукотворным. Чиновники во главе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом прониклись и сделали счастливыми несколько десятков детей. Напомним: в рамках акции «Новогоднее чудо» сотрудники регионального правительства исполнили желания 160 ребят из пяти детских домов. Но, как говорится, нет предела совершенству.

- Теперь все мечты с #ЕлкаЖеланий исполнены! Олег Лысцев сегодня побывал с семьей на кремлевской елке, Валерий Бисеров снова может общаться с внуками по скайпу с ноутбука, а Даниил Зубрицкий смотреть свои выступления на планшете, - подвел итог предновогодних дел Андрей Чибис. – Перед праздниками мы навестили детей в больницах и детских домах, моя супруга Евгения с волонтерами порадовали дедушек и бабушек в доме престарелых, а коллеги собрали подарки для ребят со сложными судьбами – это начало доброй традиции, которую мы будем продолжать!

Разумеется, счастливые лица детей лучшая награда добрым волшебникам за исполненную мечту. Правда, среди пользователей нашлись и те, у кого была припасена ложка дегтя – мол, неплохо было бы начать исполнять и желания взрослых. А как вы понимаете, тут список куда более обширный: ведь речь идет о не почищенных дорогах и не отремонтированных подъездах.

ИСТОЧНИК KP.RU