2020-01-06T13:06:55+03:00
Происшествия

В Гаджиево на «зебре» 10-летняя девочка выбежала под колеса иномарки

Водитель пытался тормозить, заметив ребенка, но зимняя дорога сделал свое дело [видео]
Варвара РУСЛАНОВА
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Расстояние до пешехода оказалось слишком маленьким - водитель не успел затормозить и сбил ребенка. Фото: ОМВД по ЗАТО АлександровскРасстояние до пешехода оказалось слишком маленьким - водитель не успел затормозить и сбил ребенка. Фото: ОМВД по ЗАТО Александровск
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Не для всех наступивший новый 2020 год начался хорошо. В Гаджиево 2 января закончилось для одного участника аварии в больнице, а для второго большим стрессом и возможным лишением прав.

- В 17.25 в районе дома № 130 по улице Колышкина в Гаджиево произошло ДТП. По предварительной информации, 33-летний водитель Nissan сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 10-летнюю девочку. Ребенок с травмами госпитализирован в больницу. Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проведения административного расследования, - рассказал инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

На записи с видеорегистратора иномарки хорошо видно, как девочка со снегокатом в руках выбегает со двора и, не глядя по сторонам, летит как раз под колеса машины. На зимней дороге водитель Nissan старается затормозить, но расстояние слишком маленькое – девочка ударяется о капот машины и отлетает в сторону.

В Гаджиево 10-летняя девочка выскочила под колеса иномарки.Автор: ОМВД по ЗАТО Александровск

ИСТОЧНИК KP.RU

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