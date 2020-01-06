2020-01-06T12:37:34+03:00
Происшествия

Волонтеры вышли на след, пропавшей 12 дней назад в Апатитах 31-летней женщины

По словам местных жителей, Марию Белорукову надо искать в местной больнице
Елена ЧУМАКОВА
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Мария Белорукова не дает о себе знать с 25 декабря. Фото: МурманСпасМария Белорукова не дает о себе знать с 25 декабря. Фото: МурманСпас
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Увы, список тех, кто пропал в преддверии Нового года, пополняется с каждым днем. Напомним: в Мурманске с 30 декабря искали 31-летнюю Наталью Кириллову. К счастью, женщину удалось найти уже 4 января живой. А вот поиски 15-летнего Матвея Иванова в Кандалакше продолжаются – подросток пропал за 8 часов до главного праздника страны.

Теперь же стало известно, что в Апатитах уже 12 дней ищут 31-летнюю Мария Белорукову.

- Мария ушла из дома 25 декабря из дома по адресу: Апатиты, улица Жемчужная, 17. С тех пор о ней ничего неизвестно, - сообщает поисковый отряд «МурманСпас».

Рост пропавшей апатитчанки 160 сантиметров. У нее длинные темные волосы и большие карие глаза. Мария была одета в темно-синюю длинную куртку-пуховик с капюшоном, коричневую шапку с цветочным принтом с боку и серо-коричневые кроссовки. При себе у нее мог быть спортивный рюкзак.

Апатитчане живо откликнулись на беду своих земляков. Почти сразу стали поступать сообщения, что 3 января похожую девушку видели с мужчиной и ребенком лет двух на аргомаке. Но судя по другим откликам, это все-таки была не Мария.

- Родственникам надо звонить в реанимацию Апатитско-Кировской больницы, в приемном покое сказали, что ее привезли туда еще 26 декабря, - сообщил Александр Новожилов.

Эта информация проверяется, родственников женщины в больницу пока не пускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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