2020-01-06T11:18:03+03:00
Общество

Дорога открыта: Териберка и Туманный пробыли в изоляции почти двое суток

За неделю трассу на побережье перекрывают уже второй раз
Елена МОЛОДЦОВА
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Дорогу до Териберки открыли с 7.00 рождественского сочельника. Фото: Владимир ОнацкийДорогу до Териберки открыли с 7.00 рождественского сочельника. Фото: Владимир Онацкий
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После неожиданной январской оттепели зима вновь заступила на пост и порадовала жителей Кольского полуострова. Да взялась за дело так рьяно, что дорогу на Териберку и Туманный пришлось снова перекрывать – из-за переметов двигаться по ней было опасно. Правда, это не остановило туристов, решивших подивиться на красоты побережья Баренцева моря, - спасателям пришлось вызволять из снежного плена 23 автомобиля. К слову, изоляция продлилась недолго – уже через 44 часа движение было возобновлено.

- С 7.00 6 января автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до Туманного и автоподъезда к селу Териберка открыты для проезда, - сообщает Мурманскавтодор.

Впрочем пока и синоптики не прогнозируют ухудшения погоды, а значит туристы могут повторить попытку штурмовать побережье Баренецева моря и, наконец, увидеть его красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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