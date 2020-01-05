В Кировске снова погас Вечный огонь из-за вандалов
Памятнику Великой Отечественной войны, который установлен в Кировске, совсем не везет. Вечный огонь в городе горняков погас в очередной раз, хулиганы никак не оставят мемориал в покое.
- С 15 октября это уже седьмой случай вандализма, когда вандалы выводят из строя газовое оборудование. Администрация города запросила записи с видеокамер в службе безопасности Кировского филиала АО «Апатит», чтобы найти злоумышленников и привлечь их к ответственности. Также подано заявление в полицию, - сообщили в мэрии Кировска.
В прошлый раз погасила Вечный огонь девочка-подросток в желтой куртке, которая попалась в объектив видеокамеры, недавно установленной возле мемориала. А в начале декабря памятнику напакостили другие хулиганы, которые жгли на нем пластиковые бутылки, тем самым повредив важные детали конструкции.
Местные жители не устают возмущаться таким низким поступкам, которые зачастую совершает молодежь.
- Далеко не всем детям должным образом прививают уважение к культурным ценностям. Кроме того, народ чувствует безнаказанность, вот и позволяет себе подобные вещи. Если будут всерьёз наказывать за такое, быстро прекратятся все эти безобразия, - выражает свое мнение в соцсетях кировчанка Елена Пиваева.
ИСТОЧНИК KP.RU