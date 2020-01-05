В Кировске снова погас Вечный огонь из-за вандалов

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:15:21+03:00

Мемориал вышел из строя уже в седьмой раз

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Памятнику Великой Отечественной войны, который установлен в Кировске, совсем не везет. Вечный огонь в городе горняков погас в очередной раз, хулиганы никак не оставят мемориал в покое.

- С 15 октября это уже седьмой случай вандализма, когда вандалы выводят из строя газовое оборудование. Администрация города запросила записи с видеокамер в службе безопасности Кировского филиала АО «Апатит», чтобы найти злоумышленников и привлечь их к ответственности. Также подано заявление в полицию, - сообщили в мэрии Кировска.

В прошлый раз погасила Вечный огонь девочка-подросток в желтой куртке, которая попалась в объектив видеокамеры, недавно установленной возле мемориала. А в начале декабря памятнику напакостили другие хулиганы, которые жгли на нем пластиковые бутылки, тем самым повредив важные детали конструкции.

Местные жители не устают возмущаться таким низким поступкам, которые зачастую совершает молодежь.

- Далеко не всем детям должным образом прививают уважение к культурным ценностям. Кроме того, народ чувствует безнаказанность, вот и позволяет себе подобные вещи. Если будут всерьёз наказывать за такое, быстро прекратятся все эти безобразия, - выражает свое мнение в соцсетях кировчанка Елена Пиваева.

ИСТОЧНИК KP.RU