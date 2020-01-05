В Мурманске на неправильно припаркованный автомобиль упала сосулька

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:03:19+03:00

Повезло, что на месте иномарки не оказался живой человек. Фото: vk.com/murmanskgroup

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Правила созданы для того, чтобы их нарушать? Разумеется, нет. Но порой, идя наперекор законам, можно ненароком спасти чью-то жизнь. Например, припарковавшись на тротуаре.

Так, в одном из новостных мурманских сообществ в «ВКонтакте» появилось интересное фото авторства Николая Иванова. «Герой» снимка – Renault Logan, водитель которого оставил машину на пешеходной зоне, в паре метров от жилого дома на улице Связи, 8. Изюминка фотографии в том, что на капоте автомобиля красуется огромная вмятина от сосульки.

- Возможно, этот Logan своим присутствием на тротуаре спас чью-то жизнь, - подписали фото в сообществе.

И это, действительно, так. Ведь новый год в Мурманской области начался отнюдь не с традиционных морозов и метелей. Вместо песенной «январской вьюги» к северянам пришла оттепель. А при плюсовой температуре, как известно, начинает падать наледь. И если бы не припаркованный ни к месту автомобиль, кто-нибудь из пешеходов мог пострадать.

В комментариях к посту северяне спорят, не является ли тротуар газоном и была ли парковка действительно незаконной.

ИСТОЧНИК KP.RU