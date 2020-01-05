В Мурманске снесут многострадальный дом № 40 на улице Павлова

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:35:06+03:00

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Несчастный дом №40, расположенный на улице Павлова в Мурманске, решили снести. Что не удивительно, ведь здание буквально трещит по швам и разваливается на части. Проблемы с этой двухэтажкой началась еще в сентябре, когда власти признали опасной для жизни второй подъезд дома. После этого жильцам пришлось собрать свои вещи и переехать в квартиры из маневренного фонда, а в самом доме начался капитальный ремонт. Однако здание находится в таком плачевном состоянии, что починить и обновить его уже не представляется возможным. Так что администрация города приняло решение снести ветхую двухэтажку.

- Постановляю признать многоквартирный дом №40 на улице Академика Павлова аварийным и подлежащим сносу. Жильцов внести в подпрограмму «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы. Организовать отселение людей из указанного дома, предоставив им другие жилые помещения, - говорится в постановлении администрации заполярной столицы.

Шаткое здание планируется снести в течении года после того, как жильцов из обоих подъездов расселят в другие дома.

ИСТОЧНИК KP.RU