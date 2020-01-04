В Мурманске детям бесплатно покажут советские новогодние мультики

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:30:40+03:00

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Наверняка каждый взрослый помнит, как в мультфильме «Падал прошлогодний снег» бабка «уж послала, так послала» деда искать в лес елку. Вряд ли кто-то забудет белого медвежонка «Умку», «12 месяцев», «Щелкунчика» и многие другие зимние картины для юных зрителей. К слову, погрузиться в новогоднюю атмосферу сказок и чудес советские мультфильмы с легкостью помогут и современным детям.

Так, 6 января в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее по адресу улица Академика Павлова, 1А маленьким северянам бесплатно покажут «Снеговикf-почтовикf» и «Когда зажигаются елки». Мероприятие пройдет в рамках творческой мастерской «Новогодний кавардак». В течение часа ребята от 5 лет с родителями будут увлечены просмотром наполненных волшебством мультфильмов.

В этот же день в 12.00 для детей от 10 лет в музее пройдет мастер-класс «Маска» и рождественские колядки. Стоимость участия для ребят до 16 лет – 40 рублей, для взрослых – 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU