2020-01-04T14:04:25+03:00
Общество

1 января в Мурманской области санавиация спасла малыша с диабетом

Вертолеты восемь раз вылетали к северянам с тяжелыми болезнями
Мария ПАШЕНКОВА
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В первый же день 2020 года было выполнено восемь санзаданий. Фото: vk.com/szrpsoВ первый же день 2020 года было выполнено восемь санзаданий. Фото: vk.com/szrpso
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Есть профессии без праздников. К таким относятся врачи, которые работают даже в новогоднюю ночь под бой курантов.

Этот год не стал исключением. Пока одни весело провожали 2019-й и встречали 2020-й, другие боролись с болезнями, которые застали врасплох.

- Всего 1 января Центр медицины катастроф выполнил восемь санзаданий. Трех северян эвакуировали в Мурманскую областную больницу: ребенка из Ковдора с дебютом сахарного диабета, жителя Снежногорска с инсультом и жителя Полярных Зорь с инфарктом. К пяти пациентами пациенты прилетели и оказали помощь на месте, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Напомним: были 1 января и приятные моменты в работе врачей. Так, на свет в первый день нового года появились 13 малышей, восемь из них - в Мурманском областном перинатальном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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