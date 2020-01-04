1 января в Мурманской области санавиация спасла малыша с диабетом
Есть профессии без праздников. К таким относятся врачи, которые работают даже в новогоднюю ночь под бой курантов.
Этот год не стал исключением. Пока одни весело провожали 2019-й и встречали 2020-й, другие боролись с болезнями, которые застали врасплох.
- Всего 1 января Центр медицины катастроф выполнил восемь санзаданий. Трех северян эвакуировали в Мурманскую областную больницу: ребенка из Ковдора с дебютом сахарного диабета, жителя Снежногорска с инсультом и жителя Полярных Зорь с инфарктом. К пяти пациентами пациенты прилетели и оказали помощь на месте, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
Напомним: были 1 января и приятные моменты в работе врачей. Так, на свет в первый день нового года появились 13 малышей, восемь из них - в Мурманском областном перинатальном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU