2020-01-04T11:57:50+03:00
Общество

В Мурманской области из-за сильного ветра перекрыли дорогу Кола - Серебрянские ГЭС

А в аэропорту "Мурманск" не могут приземлиться самолеты
Мария ПАШЕНКОВА
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Сильный ветер в аэропорту "Мурманск" мешает самолетам садиться. Фото: vk.com/murmansk_dtpСильный ветер в аэропорту "Мурманск" мешает самолетам садиться. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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На этих январских праздниках погода ведет себя очень капризно. То перед Новым годом подморозила северян, то 3 января вдруг решила, что пришло время оттепели. А 4 числа на Кольском полуострове ненастье.

- На северо-западе Мурманской области будет сильный ветер, метель, снег. Такая погода сохранится до конца суток, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Непогода доставляет северянам неудобства. Так, как рассказали в "Мурманскавтодоре", с 10.30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, плохая видимость) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.

Сильный ветер мешает и работе аэровокзалов Заполярья. До Мурманска не смог долететь борт из Санкт-Петербурга авиакомпании "Россия" - его развернули обратно. А в Апатиты не добрался борт из Москвы компании "Северсталь". Причина - сильный боковой ветер на взлетно-посадочной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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