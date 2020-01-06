2020-01-06T00:30:18+03:00
Общество

В Мурманске появится православный мужской монастырь

Он станет третьим по счету на Кольском полуострове
Елена МОЛОДЦОВА
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Подворье в Мурманске за эти годы уже выросло до монастыря. Фото: photonomy.ruПодворье в Мурманске за эти годы уже выросло до монастыря. Фото: photonomy.ru
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Несмотря на то, что святая троица Кольского полуострова Трифон Печенгский, Феодорит Кольский и Варлаам Кретский начала просвещать местных жителей еще в XVI веке, в Мурманской области сегодня действует всего два монастыря и одно подворье. Речь идет о Свято-Троицком Трифонов Печенгском мужском монастыре, Хибиногорском женском, который открылся в ушедшем году, и Архиерейском Свято-Феодоритовском подворье. Однако в 2020 году ситуация может изменится.

- В ближайшее время будет открыт монастырь Феодорита Кольского. Нынешнее подворье в Мурманске преобразуется, - рассказал "КП" митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. - Уже поданы документы, и они признаны обоснованными. Перед Новым годом в столицу Заполярья приезжала комиссия, которая посещала Архиерейское Свято-Феодоритовское подворье и оценивала его готовность как монастыря. Признали, что все готово для его преобразования в Свято-Троицкий Феодорита Кольский мужской монастырь.

В митрополии уверены, что если верующие будут там почитать этого великого святого целым монашески сообществом, то результат будет и на Соловках отыщутся его мощи, которые по сей день не были обретены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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