В Енском машинист вывез на лопате пса, которого сбил поезд

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:06:04+03:00

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Новый год – это время чудес! И 2020 лишний раз доказывает, что волшебство рядом и готово случиться с нами в любой момент. Именно такая история произошла в лесу недалеко от поселка Енский.

- 2 января машинист поезда Юрий (мужчина просил не называть его фамилию – Ред.) подъезжал к станции Ена, когда заметил у железнодорожного полотна лежащую собаку. Остановив состав у перрона, он бросил к дежурному за широкой лопатой и на ней отвез раненного пса в тепло. К тому моменту, над животным уже кружили вороны, - рассказывает зоозащитница из Ковдора Галина Гусева.

Как выяснилось позже, животное родилось под счастливой звездой. Еще щенком его подобрала местная жительница и заботилась о нем все это время. Ночью семилетний пес попросился на улицу, хозяйка его выпустила, а тот увязался за собачьей свадьбой и в итоге попал под поезд. Как только женщина узнала, что ее раненного питомца вывез из леса на лопате Юрий, тут же приехала и забрала его домой.

- Утром она позвонила и сказала, что пес совсем плох: не двигается, отказывается от еды и воды. Однако ветеринары в Ковдоре сказали, что все рефлекса сохранены и позвоночник не задет. Животное отделалось сильной гематомой в области паха. Конечно, ему надо сделать рентген и потратить немало сил на восстановление, но жить он совершенно точно будет, - говорит Галина Гусева.

ИСТОЧНИК KP.RU