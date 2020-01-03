2020-01-03T15:20:59+03:00
Общество

Митрополит Мурманский и Мончегорский подарил Спасу-на-Водах икону, помогающую против пьянства

Лик с частицей мощей мученика Вонифатия привезли специально из Рима
Елена МОЛОДЦОВА
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Помолиться мученику можно будет в "Спасе-на-Водах". Фото: mmeparh.cerkov.ruПомолиться мученику можно будет в "Спасе-на-Водах". Фото: mmeparh.cerkov.ru
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В новогоднюю ночь впервые на Кольском полуострове сразу в нескольких храмах прошли Божественные литургии. По замыслу митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, богослужение помогло верующим пережить разгул северян в разгар рождественского поста.

Однако праздник есть праздник и на литургию в храм «Спас-на-Водах» владыка пришел не с пустыми руками. Он преподнес ему в дар икону мученика Вонифатия, которому православные молятся от недуга пьянства. Лик святого с укрепленными в иконе частицами его мощей, по просьбе митрополита привезли специально из Рима.

- Не только в новогоднюю ночь мы молимся о страждущих недугом винопития, но и в иные дни. Вонифатий сам был в сильной зависимости, но смог стать подвижником и святым. Слезно просите его о всех тех, у кого есть проблемы с алкоголем и он обязательно вас услышит, - с такими словами передал свой подарок владыка Митрофан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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