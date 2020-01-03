2020-01-03T14:14:12+03:00
Добрые дела

Глава Кандалакшского района в костюме Деда Мороза поздравил с Новым годом 11 детей

Широко раскрытые глаза ребятишек Михаил Павлов запомнит навсегда
Елена МОЛОДЦОВА
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В Кандалакше Дед Мороз со Снегурочкой обошел семь семей. Фото: Из личного архива Михаила ПавловаВ Кандалакше Дед Мороз со Снегурочкой обошел семь семей. Фото: Из личного архива Михаила Павлова
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Порой творить волшебство гораздо приятнее, чем быть тем, для кого оно совершается. Это на собственном опыте испытал глава Кандалакшского района Михаил Павлов. 2 января он переоделся в Деда Мороза, а его помощница Ирина Просоленко – в Снегурочку и вдовоем они отправились творить чудеса.

- Это был мой первый подобный опыт, и, признаться, очень приятный. Я сам предложил поздравить таким образом подопечных фонда «Подари Надежду», и очень рад, что нашел время для этого доброго дела, - делится эмоциями с «КП» Михаил Павлов.

В общей сложности Дед Мороз со Снегурочкой посетили семь семей, подарив, тем самым, волшебство 11 детям. Ребятишки писали письма главному сказочному персонажу, а родители помогали выполнять написанные желания, украдкой кладя в мешок подарки от Дедушки.

- Здорово, что эти ребята верят в доброго волшебника. Вы бы видели их широко открытые глаза при нашей встрече. Многие теряли дар речи, но потом собирались с духом и рассказывали выученные стихи, а потом удивленно провожали нас. Реакция маленьких северян на настоящих Деда Мороза и Снегурочку запомнится нам навсегда, - уверен Михаил Сергеевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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