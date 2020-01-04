Аттракционы с Кольского проспекта в Мурманске переехали в Воронеж

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:30:35+03:00

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В конце декабря, когда мурманчане готовились к Новому году, а предпраздничное настроение набирало обороты, жители домов на проспекте Кольском наблюдали крайне не радужную картину.

- Это парк аттракционов на Кольском, 101. Точнее то, что от него осталось. Демонтировали на днях и вывезли. Спросил у парня, следящего за демонтажем, куда перемещают аттракционы, думал, нашли в Мурманске место поинтересней. Ответ: «В Воронеж!». Я понимаю, что в городе, где полгода зима, бизнес с аттракционами не может быть прибыльным. Но все равно обидно, - сообщил безрадостную весть мурманчанин Алексей Бакуменко.

Собственно говоря, он попал не в бровь, а в глаз, назвав точную причину происходящего.

- В связи с экономически нецелесообразным содержанием аттракционов и игрового оборудования, что приближает к нерентабельности бизнеса в целом, арендатор принял решение расторгнуть договор с 20 декабря 2019 года, предупредив об этом МАУК «Мурманские городские парки и скверы» официальным письмом, - рассказали в пресс-службе администрации Мурманска. – Парк аттракционов в зоне отдыха Семеновского озера продолжает работать. Более того, арендатор ООО «Северные парки» планирует сосредоточиться на развитии аттракционов и создания положительных эмоций у самых маленьких жителей и гостей нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU