2020-01-03T12:36:26+03:00
Общество

В Мурманске – январская оттепель, а в Баренцевом море штормит

Жители Кольского полуострова не рады таким капризам погоды
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Если погода не образумится, то ледяная горка превратится в водяную. Фото: skyscrapercity.comЕсли погода не образумится, то ледяная горка превратится в водяную. Фото: skyscrapercity.com
Изменить размер текста:

Для каждого россиянина Новый год ассоциируется со снегом и зимней сказкой. Те же, кто предпочитают встречать главный праздник в окружении пальм, отправляются в жаркие страны. Однако 2020 год погода решила начать с капризов.

1 января выдалось морозным: в континентальных районах Мурманской области температура опустилась ниже -20 градусов, в самой столице Заполярья столбики термометров показывали -10, в аэропорту – минус 17. 2 января северяне радовались легкому морозцу, а утром 3 января обнаружили, что на Кольский полуостров пришла оттепель.

- Температура в Мурманске стремится к +3, временами капает дождик. Белое снежное великолепие скоро станет грязным и скользким, - сообщает группа «Погода в Мурманске». – В стороне только Ловозеро – там один градус ниже нуля. Но это ненадолго.

По данным Мурманского гидрометцентра, в течение дня температура может колебаться от -1 до +4 градусов. Оттепель будет сопровождаться мокрым снегом, дождем и вполне ожидаемой при такой погоде сильной гололедицей.

Северяне таким капризам северной погоды не обрадовались.

- Блин, вот зачем все это 3-го января? – выразила общее мнение Вера Калинина.

К слову, в Баренцевом море все тоже неспокойно. Синоптики прогнозируют быстрое обледенение судов. Тоже самое а на юге Гренландского моря плюс опасное волнение до 8-9 метров. В центральной части побережья Норвегии море тоже будет опасно волноваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске под Новый год пропала 31-летняя женщина в черном
В Мурманске – январская оттепель, а в Баренцевом море штормит
#СНовЫмГодом: В администрации Мурманска объяснили, почему у новой световой конструкции снова проблемы с переносом
С болгарского судна, шедшего из Мурманска, пропали два моряка
Новогодняя ночь в одном из баров Мурманска закончилась массовой потасовкой
В новогоднюю ночь мурманские маршрутчики подняли стоимость проезда в 1,5 раза
Жители улицы Мурманская: "Нам пообещали свет, а его нет"
В Мурманске запустили новогодний флешмоб по уборке
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
В Мурманске ради годовалого малыша, для которого надо собрать 156 миллионов рублей, пройдет флешмоб
Стало известно, где в Мурманске построят новое здание ФСБ за 1,2 миллиарда рублей
В Мурманске задержали 28-летнего наркоторговца, который хранил и сбывал гашиш
В Мурмашах пропала 16-летняя девушка с серыми глазами
12 января в Мурманске встретят первые лучи солнца