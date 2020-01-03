В Мурманске – январская оттепель, а в Баренцевом море штормит

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:36:26+03:00

Если погода не образумится, то ледяная горка превратится в водяную. Фото: skyscrapercity.com

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Для каждого россиянина Новый год ассоциируется со снегом и зимней сказкой. Те же, кто предпочитают встречать главный праздник в окружении пальм, отправляются в жаркие страны. Однако 2020 год погода решила начать с капризов.

1 января выдалось морозным: в континентальных районах Мурманской области температура опустилась ниже -20 градусов, в самой столице Заполярья столбики термометров показывали -10, в аэропорту – минус 17. 2 января северяне радовались легкому морозцу, а утром 3 января обнаружили, что на Кольский полуостров пришла оттепель.

- Температура в Мурманске стремится к +3, временами капает дождик. Белое снежное великолепие скоро станет грязным и скользким, - сообщает группа «Погода в Мурманске». – В стороне только Ловозеро – там один градус ниже нуля. Но это ненадолго.

По данным Мурманского гидрометцентра, в течение дня температура может колебаться от -1 до +4 градусов. Оттепель будет сопровождаться мокрым снегом, дождем и вполне ожидаемой при такой погоде сильной гололедицей.

Северяне таким капризам северной погоды не обрадовались.

- Блин, вот зачем все это 3-го января? – выразила общее мнение Вера Калинина.

К слову, в Баренцевом море все тоже неспокойно. Синоптики прогнозируют быстрое обледенение судов. Тоже самое а на юге Гренландского моря плюс опасное волнение до 8-9 метров. В центральной части побережья Норвегии море тоже будет опасно волноваться.

ИСТОЧНИК KP.RU