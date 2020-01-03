В Мурманске под Новый год пропала 31-летняя женщина в черном

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:09:46+03:00

О Наталье Кирилловой ничего не известно вот уже четвертый день. Фото: ПСО волонтеров "Мурманск".

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Увы, не для всех наступивший Новый год оказался радостным. Для семьи Кирилловых он оказался омрачен неприятным событием – пропала 31-летняя Наталья.

- 30 декабря женщина ушла из дома №18 по улице Александрова и до сих пор не вернулась, - сообщает поисково-спасательный отряд волонтеров «Мурманск».

Из особых примет родные называют рост 174 сантиметра, среднее телосложение, русые волосы и очки. Наталья Игоревна была одета в черный пуховик, черные джинсы, длинные черные кожаные сапоги и вязаную шапку. При себе у нее был черный рюкзак Adidas с тремя белыми полосками.

Клич о помощи моментально разлетелся по социальным сетям и даже появился первый отклик. Мурманчанка видела девушку с такой сумкой у магазина на Подстаницкого, 16. Она была не одна. Компания купила алкоголь и уехала на сером седане. Правда, в том, что это была именно Наталья женщина не уверена. Остальные пользователи вместо реальной помощи, упражняются в остроумие, а ведь дома Наталью ждут муж и родители, которые не находят себе места от беспокойства.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей, просим позвонить в полицию по телефонам: 8(8152) 22-45-41, 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд волонтеров «Мурманск» по телефону 8-951-297-20-33 (круглосуточно).

Напомним: также в Мурманской области продолжаются поиски 16-летней Оксаны Кондратюк, которая не любит жить по правилам и снова сбежала из центра помощи детям «Журавушка».

ИСТОЧНИК KP.RU