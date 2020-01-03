2020-01-03T09:56:54+03:00
Общество

#СНовЫмГодом: В администрации Мурманска объяснили, почему у новой световой конструкции снова проблемы с переносом

Оказывается, дело в значке «#»
Елена МОЛОДЦОВА
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Увы, световой объект мурманчане сразу окрестили позором и глвынм призом по дизайну к Новому году. Фото: Надежда ПархоменкоУвы, световой объект мурманчане сразу окрестили позором и глвынм призом по дизайну к Новому году. Фото: Надежда Пархоменко
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Кажется, мурманчане еще не совсем забыли историю с надписью «Мурманск – город-герой», которая появилось в 2015 году над Северным проездом, а тут новый казус. Напомним: четыре года назад у авторов конструкции тоже возникли проблемы с переносом. Тогда в мэрии объяснили, что на надпись надо смотреть под определенным углом. Но в итоге ее переделали, но правила русского языка не запомнили.

К началу декабря на Пяти Углах в Мурманске появилась новая световая конструкция «#СНовымГодом». Северяне арт-объект оценили, назвав главным призом по дизайну к празднику. Только так и не поняли, почему с Нов Ым годом. Но предложили поддержать дизайнера и запустить хэштег #С_Нов_Ым_Годом, сделав его фишкой Мурманска.

В администрации города объяснили, как ошибка закралась в новый арт-объект, изготовленный ООО «Бастион» по заказу МАУК «Мурманские городские парки и скверы» – виной всему значок «#».

- Световая конструкция «#СНовымГодом» подчиняется правилам написания хештегов, при создании которых правила русского языка действуют не в полной мере. Части композиции в виде букв установлены в порядке, образующем символ праздника – новогоднюю ель. Арт-объект несет художественно-декоративный, а не лингвистический посыл, - рассказали в пресс-службе администрации Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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