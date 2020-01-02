В новогоднюю ночь мурманские маршрутчики подняли стоимость проезда в 1,5 раза

2 Янв. 2020 2020-01-02T01:13:18+03:00

За поездку в маршрутке в новогоднюю ночь надо было заплатить 50 рублей. Фото: Ангелина Магильская-Вишнёвская

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К тому, что в новогоднюю ночь надо готовить лишние сотни за проезд на такси, россияне давно готовы. Этот праздник не стал исключением.

В "ВКонтакте" мурманчане стали делиться, во сколько обошлись поездки по городу. Так, из Росты в дальнюю Первомайку и обратно можно было уехать за 850 рублей, от улицы Подстаницкого до улицы Октябрьская - за 470 рублей, от улицы Беринга до улицы Капитана Орликовой - за 450 рублей.

Кстати, автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь ходили, но по особому графику. За проезд надо было заплатить 33 рубля. Напомним: с 1 января стоимость одной поездки выросла на рубль. А вот маршрутчики в самую праздничную ночь в году решили, что надо повысить стоимость проезда в 1,5 раза - за поездку надо было заплатить 50 рублей.

К слову, осенью частные перевозчики, наоборот, снизили стоимость проезда до 30 рублей. Но только для пенсионеров, школьников и студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU