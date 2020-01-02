Жители улицы Мурманская: "Нам пообещали свет, а его нет"
На улице Мурманская стоит всего пара домов. Увы, но названная в честь столицы Заполярья, она забыта.
В сентябре "Комсомолка" рассказала историю дяди Леши. Житель улицы Мурманская Алексей Косаревский устал, что зимой приходится жить в темноте. Поэтому сам сделал освещение. Но на этом точка не была поставлена. Ведь у домов-то стало светлее, а вот на дороге, что ведет к ним - все та же темень.
Тогда же в мэрии Мурманска нашему изданию рассказали, что на 2019 год запланирован капитальный ремонт сети электроснабжения в районе многоквартирных домов 56, 58 по улице Мурманская. В настоящее время разработана проектная документация, планируется закупка на выполнение данных работ, - пояснили в мэрии. Вот только Алексей Косаревский сообщил "КП", что...
- Администрация города обещала к 30 ноября новое электроснабжение, новую линию электропередачи. И вот первое декабря- тишина. Деньги выделены были, и где они? - недоумевает мурманчанин.
И ответ из мэрии пришел:
- По информации ММКУ УКС, работы по реконструкции сети электроснабжения в районе многоквартирных домов 56, 58 по улице Мурманская были выполнены в полном объеме: был протянут новый кабель на существующие опоры освещения. В настоящее время идет процесс согласования документов для введения объекта в эксплуатацию.
ИСТОЧНИК KP.RU