Стало известно, где в Мурманске построят новое здание ФСБ за 1,2 миллиарда рублей

2 Янв. 2020 2020-01-01T23:45:54+03:00

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На заброшенную воинскую часть, размещающуюся на улице Зои Космодемьянской в Мурманске, горожане жаловались часто.

Причин было много. В бывших казармах и административных зданиях часто ютились лица без определенного места жительства, поэтому здесь случались пожары. Строения привлекали внимание подростков, что явно волновало взрослых. Да и когда в столице Заполярья пропадали люди, часто их искали именно в этом неприглядном месте.

Но в декабре стало известно, что территорию бывшей воинской части расчищают. Правда, было не понятно, что же здесь хотят делать: новый торговый центр или жилой квартир, как, например, на Северном проезде. "Комсомолка" спросила у администрации Мурманска, какие планы есть на эту землю.

- По данным управления Первомайского административного округа города Мурманска, территория земельного участка, на котором расположены недействующие воинские склады, планируется к передаче пограничному управлению ФСБ России по Западному Арктическому району для дальнейшей застройки, - сообщили в мэрии.

Напомним: в начале декабря, как раз когда на Зои Космодемьянской начались работы, был размещен аукцион на строительство в Мурманске нового здания для Пограничного управления ФСБ. Стоить оно будет 1,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU