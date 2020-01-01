12 января в Мурманске встретят первые лучи солнца

1 Янв. 2020 2019-12-31T13:44:39+03:00

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Полярная ночь пришла в Мурманск второго декабря, и с тех пор солнышко не заглядывало в заполярную столицу. Тем не менее, пик самых темных дней пройден, и впереди северян ждет первый рассвет! Уже 12 января в 12.29 в городе снова взойдет солнышко, и можно будет погреться под его лучами. Зайдет звезда в 13.23, световой день продлится 54 минуты.

В этот день мурманчане по традиции соберутся на площадке сопки «Солнечная горка», чтобы первыми увидеть лучи восходящего солнца.

- Для удобства местных жителей от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к сопке будут курсировать два автобуса. Начало движения по маршруту – 11.00. Место встречи находится на 1387 километре Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет», - отметили в администрации областного центра.

Главное, чтобы метель или снегопад не помешал горожанам увидеть первое солнце, как это иногда случается.

ИСТОЧНИК KP.RU