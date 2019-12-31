Начальнику одного из отделов исправительной колонии-18 в Мурмашах взятку перевели на букмекерский счет

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-31T13:16:32+03:00

Обвиняемый получил взятку в 210 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

За это руководитель пронес на территорию режимного объекта мобильные телефоны

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2019 год для начальника одного из отделов исправительной колонии №18 в Мурмашах заканчивается печально. Возбужденное против него уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Руководителя обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия).

Напомним: обвиняемый за вознаграждение пронес на территорию колонии 13 мобильных телефонов для осужденных из отряда строгих условий содержания.

- За вышеуказанные незаконные действия сотрудник исправительного учреждения получил денежные средства в размере 210 000 рублей. Часть взятки переводилась на банковский счет злоумышленника, часть – на счет букмекерского приложения. Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал в полном объеме, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Начальнику грозит штраф до двух миллионов рублей, лишение свободы до восьми лет и другие меры.

Напомним: ранее за взятку был задержан сотрудник ИК-17. Он также проносил для заключенных запрещенные предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU