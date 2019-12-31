Топ самых читаемых новостей и статей на сайте "Комсомольской правды"-Мурманск" за 2019 год

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-31T11:10:32+03:00

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От трагедии в Шереметьево до встречи с росомахой

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То, что "Комсомолка" - любимая северянами газета, мы чувствуем каждый день. И благодарны каждому читателю, который выбирает именно наше издание, чтобы узнать свежие новости.

Перед Новым годом мы по традиции подводим итоги год. И составили Топ-20 самых читаемых на нашем сайте новостей и статей. Что же интересовало вас больше всего в 2019 году?

Топ-10 новостей

1. Житель Кировска столкнулся с росомахой - 70775 просмотров.

2. Ошвартованный в Мурманске «Академик Ломоносов» попал в топ самых уродливых судов - 39480 просмотров.

3. Житель Мурманской области спрятался в шкафу, чтобы подловить жену, и заработал «уголовку» - 38620 просмотров.

4. Апатитчанин выиграл 90 тысяч рублей, поставив знатоков "Что? Где? Когда?" в тупик своим вопросом - 37005 просмотров.

5. Кандалакшанка пришла в ГИБДД поменять купленные права, у которых закончился срок действия - 36897 просмотров.

6. Штурман Ту-22М3 Максим Рылков: «Я выжил поистине чудом!» - 32369 просмотров.

7. Появилось самое полное видео катастрофы в Шереметьево, где погибли жители Мурманской области - 30500 просмотров.

8. В Кировске близнецы с октября жили одни в квартире без родителей - 29675 просмотров.

9. Источник: стюардесса загоревшегося самолета "Мурманск-Москва" погибла, спасая пассажиров - 23483 просмотров.

10. «Такой лжи мы еще не видели» - мурманские рыбопромышленники про сюжеты центрального ТВ - 21088 просмотров.

Топ-10 статей

1. Конкурс «КП»-Мурманск»: Выбираем красавицу в погонах-2019 - 127230 просмотров.

2. "Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, в него попала молния": пассажиры загоревшегося борта Москва-Мурманск рассказали о ЧП - 64516 просмотров.

3. Одна из пассажирок горевшего самолета Москва-Мурманск пересела из хвоста салона в начало, что спасло ей жизнь - 63720 просмотров.

4. «Это мой сын, мой сыночек»: мурманчане простились с земляками, чьи жизни унесла авиакатастрофа в «Шереметьево» - 41406 просмотров.

5. Муж погибшей в «Шереметьево» мурманчанки: «Наташа просто всегда боялась летать!» - 38972 просмотра.

6. Загадка послания из Мурманска: заполярные ученые не нашли у себя информации о найденной в Эмиратах капсуле - 36666 просмотров.

7. Выживший мурманчанин с рейса Москва-Мурманск: "Я не тащил свои чемоданы" - 32750 просмотров.

8. «Так хотела Женя»: «Сборная Снежногорска» по КВН сыграла на сцене после смерти жены капитана - 30423 просмотра.

9. Специалисты Северного флота разгадали загадку затонувшего в Баренцевом море советского корабля - 29726 просмотров.

10. "Врач от Бога, спас многих, вылечил, поставил на ноги" - На загоревшемся самолете Москва-Мурманск летели медики из Заполярья - 24935 просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU