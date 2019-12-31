ДАРЮВАРЕЖКИ: В Мурманской области собирают рукавицы для бездомных

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-31T13:38:44+03:00

Одна пара варежек может согреть бездомным не только руки, но и сердце. Фото: РОТАРАКТ клуб Мурманск

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Кому как не северянам знать, что такое холодная русская зима и насколько смертельным может быть поцелуй Снежной королевы? По этой причине жителей Кольского полуострова считают самыми добрыми и отзывчивыми – равнодушие и черствость в наших условиях могут стоить жизни. В преддверии Нового года в Мурманской области стартовала благотворительная акция #ДАРЮВАРЕЖКИ.

- В салонах медтехники установлены специальные боксы, в которые все желающие могут положить новые или бывшие в использовании, но в хорошем состоянии рукавицы, шарфы и носки. К сожалению, контейнеры небольшие и, например, куртка в них не поместится. Все собранные предметы одежды будут переданы в общественную организацию "Улица", а уже волонтеры распространят их среди бездомных, - рассказывает президент "Ротаракт клуб Мурманск" Дмитрий Ликаркин. - Акция продлится до 31 января.

Варежки, шарфы и носки принимают: в Мурманске: - улица Полярные Зори, дом 25/1, - улица Александра Невского, дом 81, - проспект Ленина, дом 67, - проспект Кольский, дом 80; в Североморске: - улица Северная, дом 32; в Коле: - проспект Советский, дом 33.

Спешите делать добро и дарить тепло!

ИСТОЧНИК KP.RU