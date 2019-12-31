2019-12-31T13:38:44+03:00
Общество

#ДАРЮВАРЕЖКИ: В Мурманской области собирают рукавицы для бездомных

Приносить также можно шарфы и носки
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Одна пара варежек может согреть бездомным не только руки, но и сердце. Фото: РОТАРАКТ клуб МурманскОдна пара варежек может согреть бездомным не только руки, но и сердце. Фото: РОТАРАКТ клуб Мурманск
Изменить размер текста:

Кому как не северянам знать, что такое холодная русская зима и насколько смертельным может быть поцелуй Снежной королевы? По этой причине жителей Кольского полуострова считают самыми добрыми и отзывчивыми – равнодушие и черствость в наших условиях могут стоить жизни. В преддверии Нового года в Мурманской области стартовала благотворительная акция #ДАРЮВАРЕЖКИ.

- В салонах медтехники установлены специальные боксы, в которые все желающие могут положить новые или бывшие в использовании, но в хорошем состоянии рукавицы, шарфы и носки. К сожалению, контейнеры небольшие и, например, куртка в них не поместится. Все собранные предметы одежды будут переданы в общественную организацию "Улица", а уже волонтеры распространят их среди бездомных, - рассказывает президент "Ротаракт клуб Мурманск" Дмитрий Ликаркин. - Акция продлится до 31 января.

Варежки, шарфы и носки принимают: в Мурманске: - улица Полярные Зори, дом 25/1, - улица Александра Невского, дом 81, - проспект Ленина, дом 67, - проспект Кольский, дом 80; в Североморске: - улица Северная, дом 32; в Коле: - проспект Советский, дом 33.

Спешите делать добро и дарить тепло!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
#ДАРЮВАРЕЖКИ: В Мурманской области собирают рукавицы для бездомных
В трех городах Мурманской области впервые в истории пройдут богослужения в новогоднюю ночь
Начальнику одного из отделов исправительной колонии-18 в Мурмашах взятку перевели на букмекерский счет
У здания правительства Мурманской области вместо парковки появится новая достопримечательность
В Мурманске прокуратура отсудила для 12-летней девочки 1 миллион рублей за смерть ее отца
В Карелии попали в ДТП жители Мурманской области
По Мурманску начал курсировать новогодний троллейбус
В Мурманске автобус №18 вылетел на тротуар
Новый год в Мурманске 2019-2020: график работы детского городка «Сказка»
Ирина Слуцкая сказала, что восхищается упорством жителей Кандалакши
Губернатор Мурманской области пообещал, что в Долине Славы исправят ошибки в именах павших воинов
В Баренцевом море перевернулась лодка с тремя рыбаками
Мурманские "моржи" попадут на Первый канал
Губернатор Мурманской области: «За легкое отношение к муниципальным контрактам будет снимать сначала деньги, а потом людей»
В новогоднюю ночь в Мурманской области будет до -17 градусов
В Мурманске члены запрещенной в России организации свидетели Иеговы попали под уголовное дело
Мужчина из Кохмы распространял детскую порнографию в Ивановской и Мурманской областях
Правительство Мурманской области подарило семье из Спутника коляску для тройни
В Мурманске ночью загорелись автосклады
В правительстве Мурманской области сообщили, что МАГУ и МГТУ не объединят, но высшую мореходку ждут большие изменения
В Хибинах на месте, где произошла смертельная лавина, заметили отчаянных спортсменов
Андрей Чибис: В 2020 году начнем расселять Больничный городок, а в 2021-м - строить там новые дома