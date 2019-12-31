2019-12-31T11:18:25+03:00
Происшествия

В Мурманске прокуратура отсудила для 12-летней девочки 1 миллион рублей за смерть ее отца

Мужчина не пережил удары коленом по голове
Елена МОЛОДЦОВА
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Прокуратура поддержала мать ребенка, решившую взыскать с убийцы миллион рублей.Прокуратура поддержала мать ребенка, решившую взыскать с убийцы миллион рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Смерть человека – это всегда стресс и невосполнимая утрата. А передать, что чувствует ребенок, который потерял одного из родителей, даже страшно подумать. Однако 12-летней мурманчанке пришлось это пережить.

- В ночь с 10 на 11 мая в квартире дома №169а по улице Шевченко двое мужчин распивали спиртное. В какой-то момент возникла ссора, и 32-летней ударил своего обидчика кулаком и коленом по голове. От полученных тяжких телесных потерпевший скончался, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Убийцу отправили на 9,5 лет в колонию особого режима, а у погибшего осталась 12-летняя дочь. Родители хоть и были на тот момент в разводе, но отец общался с девочкой и принимал участие в ее воспитании. Примененный ребенку моральный вред его мама оценила в один миллион рублей. С ней согласилась сначала прокуратура региона, а потом и суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Мурманске прокуратура отсудила для 12-летней девочки 1 миллион рублей за смерть ее отца
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