В Карелии попали в ДТП жители Мурманской области

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-31T10:14:49+03:00

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На дорогах, особенно зимой, нужно быть очень внимательными и осторожными. К сожалению, иногда автовладельцы об этом забывают. Так, в Карелии произошло ДТП, в котором пострадали жители Мурманской области.

- 30 декабря в 11.00 в Олонецком районе, на 294 километре федеральной автодороги «Кола», водитель Lada Largus не справился с управлением, выехав на встречную полосу движения, где столкнулся с Lada Vesta. В результате аварии пострадало четыре человека - водитель Lada Largus, которому оказали медицинскую помощь, а также водитель второго отечественного авто и двое его пассажиров - женщина и 16-летний подросток. Они оказались жителями Мурманской области, всех их госпитализировали, - сообщили в госавтоинспекции Карелии.

Дорожные инспекторы настоятельно рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость движения, учитывать погодные условия и состояние проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU