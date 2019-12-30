2019-12-30T17:57:49+03:00
Общество

Ирина Слуцкая сказала, что восхищается упорством жителей Кандалакши

В самом южном городе Мурманской области открылся новый каток
Елена МОЛОДЦОВА
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Ирина Слуцкая открыла новый каток в Кандалакше. Фото: Igor FridovskyИрина Слуцкая открыла новый каток в Кандалакше. Фото: Igor Fridovsky
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За два дня до Нового года в Кандалакше произошло долгожданное событие – в торжественной обстановке открыли каток, который в рамках социального конкурса «Голосуй за свой каток!» отреставрировала компания NIVEA. Напомним: самый южный город Мурманской области несколько лет подряд штурмовал конкурс, но каждый раз ему не хватало всего несколько голосов до победы. Поэтому организаторы решили наградить кандалакшан за их упорство, и вне зачета выделил им деньги.

- То, с каким упорством вы шли к победе, вызывает неподдельное восхищение. Я желаю вам не забывать про новую площадку и приходить сюда как можно чаще, – обратилась к северянам фигуристка Ирина Слуцкая.

Знаменитая спортсменка провела для детей мастер-класс, а еще провела для северян фото – и автографсессия. А под занавес на новом катке состоялась дискотека на льду.

- Реконструкция нашего катка – настоящее доказательство того, что мечты сбываются! – прокомментировал Михаил Павлов, Глава муниципального образования Кандалакшский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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