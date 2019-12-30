2019-12-30T16:30:31+03:00
Происшествия

В Баренцевом море перевернулась лодка с тремя рыбаками

Один – в больнице, за двумя другими уже вышел катер
Елена МОЛОДЦОВА
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Шторм перевекрнул лодку близ острова Кильдин. Фото: wwf.ruШторм перевекрнул лодку близ острова Кильдин. Фото: wwf.ru
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Хотя, казалось бы, сейчас все северяне с головой окунулись в предновогоднюю подготовку, но все равно находятся те, кто выходит на поиски приключений и, разумеется, достигает своей цели.

- В 2.40 29 декабря поступила информация о том, что 25-летнему мужчине требуется помощь. По его словам, он с двумя товарищами рыбачил возле мыса Гранитный острова Кильдин и из-за неблагоприятных погодных условий лодка перевернулась. Товарищи пропали без вести, а он ждет помощи на мысе Черный, - рассказывает начальник пресс-службе МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Спасатели эвакуировали северянина с острова Кильдин и доставили в больницу. А по факту пропажи без вести двух мужчин Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку. К счастью, до возбуждения уголовного дела не дошло – пропавшие нашлись.

- В 14.20 30 декабря рыбаки сами вышли на связь. Они выбрались на западный берег острова Килдин и вышли на одно из предприятий. Медицинская помощь им не требуется. За ними уже вышел катер. Ориентировочное время прибытия в Мурманске – 00.30, - отметил Алексей Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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