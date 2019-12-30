2019-12-30T18:13:01+03:00
Общество

Новый год в Мурманске 2019-2020: график работы детского городка «Сказка»

Стало известно, как будет работать мурманский детский городок в праздничные дни
Наталья ЛОБАНОВА
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В "Сказке" на новогодние праздники юные северяне смогут вдоволь поиграть. Фото: Надежда ПархоменкоВ "Сказке" на новогодние праздники юные северяне смогут вдоволь поиграть. Фото: Надежда Пархоменко
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Уже почти наступил Новый год. И дети, которые с нетерпением ждут этого праздника, хотят не только стихи Деду Морозу рассказывать, но и как следует повеселиться на своих зимних каникулах. А чтобы они не разгромили полдома, можно отправиться с малышами в мурманский детский городок «Сказка», который будет работать во все праздничные дни.

- Уважаемые мурманчане и гости заполярной столицы! Детский городок «Сказка», который находится на проспекте Героев североморцев, будет открыт 31 декабря с 11.00 до 19.00, первого января – с 12.00 до 20.00, а со 2 по 8 января – с 10.00 до 21.00, - рассказали в администрации областного центра.

Так что провести время с детьми на свежем воздухе с пользой для них и для себя, можно и в праздники. Главное, не забыть потеплее одеться, ведь погоду на ближайшее время синоптики обещают прохладную.

Напомним: в новогоднюю ночь на площади Пять Углов в Мурманске развернутся народные гулянья. Горожан ждет насыщенная развлекательная программа, Дед Мороз и Снегурочка и, конечно же, большой салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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