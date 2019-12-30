Губернатор Мурманской области: «За легкое отношение к муниципальным контрактам будет снимать сначала деньги, а потом людей»
Заключительное оперативное совещание в правительстве Мурманской области обещало быть позитивным – в конце концов, до Нового года остался всего один день. Однако и предпраздничный день главе региона Андрею Чибису пришлось грозить кулаком муниципалитетам.
- В рамках «Комфортной городской среды» в этом году было запланировано создать 60 арт-объектов, но по факту удалось сделать больше – 65 фактически во всех городах региона. По художественным пространствам было запланировано 20 объектов, но удалось сделать только 19. В Заполярном из-за ремонта спортивного комплекса «Дельфин» произошла задержка. По факту сама конструкция уже готова, - отметила первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко.
Оказалось, что местные власти по сей день тянут с ремонта фасада здания, а пока он не будет закончен, невозможно установить художественную конструкцию. Правда, история «все сделаем» тянется с лета.
- В следующем году я не планирую слушать ваше спокойное отношение к невыполненным муниципальным контрактам. С 1января 2020 года в таких ситуациях будут автоматически сниматься деньги, а потом и люди, - предупредил Андрей Чибис. – Такая ситуация не только в Заполярном, но и в Мурманске. До конца жду приказы о привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в ситуации с «Дельфином».
ИСТОЧНИК KP.RU