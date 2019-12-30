Мужчина из Кохмы распространял детскую порнографию в Ивановской и Мурманской областях

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-30T13:28:27+03:00

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Довольно долго удавалось ускользать от наказания за преступления 49-летнему жителю города Кохма, что находится в Ивановской области. Однако справедливость восторжествовала, и мужчина попал под суд, за то, что 13 лет занимался детской порнографией. Причем под его пагубное влияние попали юные северяне из Кольского края.

- По данным следствия, с февраля 2005 года по октябрь 2018 года мужчина занимался насильственными действиями сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста, использовал несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов, а также распространял эти материалы. Всего установлено 59 эпизодов преступлений, которые он совершил в Ивановской и Мурманской областях, - сообщили в Следственном комитете РФ по Ивановской области.

Злоумышленника обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU